Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 43 bin 598 artarak 30 milyon 262 bin 717'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 510 artarak 549 bin 335'e ulaştı.

California 3 milyon 660 binden fazla vaka ve 58 bin 949 ölümle ülkede ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 2 milyon 782 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 44 binden fazla vakayla Florida izliyor.

143 milyondan fazla aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 143 milyon 462 bini aştı.

Ülkede yaklaşık 93 milyon kişiye ilk doz, 51 milyon civarında kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.