Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiğini açıkladı.

Yaklaşık 1000 göçmenin, halihazırda yoğunluğun ve kötü koşulların hakim olduğu gözaltı merkezlerine götürüldüğüne yer verilen açıklamada, "Keyfi gözaltıların sona ermesi gerektiğini yineliyoruz" uyarısı yapıldı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.