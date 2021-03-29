Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya açıklarında yaklaşık 1000 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Libya sahil güvenlik güçleri, son 48 saatte yasa dışı yollarla Orta Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye çalışan yaklaşık 1000 düzensiz göçmeni yakaladı.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiğini açıkladı.
Yaklaşık 1000 göçmenin, halihazırda yoğunluğun ve kötü koşulların hakim olduğu gözaltı merkezlerine götürüldüğüne yer verilen açıklamada, "Keyfi gözaltıların sona ermesi gerektiğini yineliyoruz" uyarısı yapıldı.
Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Birleşmiş Milletler Libya Afrika
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