Afreximbank'tan yapılan açıklamada, tek dozluk aşıların çoğunun şirketin Güney Afrika'daki tesisinde üretileceğine yer verildi.

Üye ülkelerin çoğunun ön siparişlerini verdiği aşı, nakit ya da Afreximbank kredisiyle alınabilecek.

Talep gelirse, daha fazla aşı üretilebilir

Aşıların 2021'in üçüncü çeyreğinden itibaren Afrika ülkelerine teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşma aynı zamanda talep edilmesi halinde 180 milyon doz aşının daha üretilmesini içeriyor.

Aşı daha önce onaylanmıştı

Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısı daha önce ABD, Kanada ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmıştı.

Afrika Birliği, sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için kıtadaki yaklaşık 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kıtada 45’ten fazla ülkeye aşı gönderilmişti

COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye aşı gönderildi.