200'den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli grubun Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaştıktan sonra ayrıldığı kaydedildi.

Vakıf açıklamasında, Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğinin İsrail tarafından ihlal edildiğini ifade etti.

Hemen hemen her gün gerçekleşiyor



Söz konusu Yahudi gruplar hemen hemen her gün sabah ve öğleden sonraları Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar Filistinliler tarafından endişeyle karşılanıyor.

Baskınlar olağanlaştırılmaya çalışılıyor



Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana Mescid-i Aksa idaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.