Paris’te yoğun bakım servislerinde çalışan 9 doktorun, hükümetin koronavirüsle mücadele planını eleştirdiği açık mektubu Le Monde gazetesinde yayımlandı.

Ülkenin birçok bölgesinde hastanede tedavi görenlerin sayısının arttığı vurgulanarak, hastaların genç yaşta olduğu ve Paris’te yoğun bakım kapasitelerinin aşıldığı açıklandı.

“Hükümet ikiyüzlü şekilde sorumluluktan kaçıyor”

Yaşanan yoğunluk nedeniyle hastaların başka bölgelerdeki hastanelere nakledilebileceğine yer verilen mektupta, hastanelerdeki yatak kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Hükümetin acil müdahale gerektirmeyen ameliyatların yüzde 70'inin ertelenmesi kararının, hastaların zarar görmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

"Hükümet, sağlık çalışanlarını hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorlayarak, ikiyüzlü şekilde sorumluluktan kaçıyor" ifadesinin yer aldığı mektupta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl COVID-19 salgınına karşı "savaşta" olduklarını söylediği ancak böyle bir savaşın aslında olmadığı savunuldu.

Hastanelerin sahip olduğu imkanlar “felaket”

Diğer yandan Le Journal Du Dimanche dergisininde yayımlanan açık mektupta, Paris ve çevresindeki hastanelerin yoğun bakım servislerinde görev yapan 41 doktor, önlemlerin yeterli olmadığını açıkladı.

Hastanelerin salgınla mücadele için sahip olduğu imkanlar "felaket" olarak nitelendirildi ve "Mümkün olan en fazla kişinin hayatını kurtarmak için COVID-19 tespit edilen veya edilmeyen hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalacağız" dendi.

“Doktorlara yeterli imkanlar sağlanmıyor”

Le Monde gazetesinin bir başka haberinde, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ikinci dalgadaki rakamları geride bıraktığı ancak buna rağmen salgınla mücadele eden doktorlara yeterli imkanların sağlanmadığı açıklandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, hastanelerde 4 bin 872'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 712 kişinin tedavisi sürüyor.