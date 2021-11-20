Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şükran Günü öncesindeki törende Başkan Joe Biden, Indiana eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk hindileri bağışladı.

Hindiler Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi Hayvan Bilimi Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gönderildi.

"Hindilerin aşı olup olmadığından şüpheliyim"

Biden, törende yaptığı konuşmasında, hindilerin Washington'a gelmeden önce kalabalığa alıştırıldığına değinerek, "Hindiler çocuklarla da tanıştırılmış. Ben hindilerin aşı olup olmadığından şüpheliyim." diyerek nükte yaptı.

Hindi affetme ve Şükran Günü gibi geleneklere devam etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, COVID-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, aşıları geliştiren bilim insanlarına teşekkür etti.

Hindi affetme 1963'ten beri var

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor.

Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.