Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 3'üncü yılında yeniden meydanlara iniyor...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikaları nedeniyle giderek dibe vuran ekonomik koşullarını protesto eden eylemcilerin talepleri geçen 3 yılda değişmedi.

Temel ihtiyaç malzemelerine gelen zamlar, alım gücünün daha da düşmesine neden olurken, eylemlerin başlangıç nedeni olarak gösterilen akaryakıt fiyatları, 2018 yılına göre yüzde 20 daha arttı.

Eylemler ne zaman başladı?

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşulların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Gösteriler zamanla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı isyan ve öfkeye dönüşmüştü.

[Fotoğraf: AP (14 Ağustos 2021)]

Sık sık polisle göstericiler arasındaki çatışmalarla gündeme gelen eylemlerde, araçlar ateşe verilirken , sokaklar ise savaş alanına dönmüştü...

5 kişinin eli koptu, 20 kişi gözünü kaybetti

Gösterilere, polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı orantısız şiddet damgasını vurmuştu.

4'ü polis şiddeti nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirmişti.

27'si gazeteci 770 kişi yaralanırken, 5 kişinin eli kopmuş, 30 kişi gözünü kaybemişti.

Salgın tedbirleri nedeniyle geçen yıl gösteri düzenleyemeyen sarı yelekliler, son aylarda cumartesi günleri eylem yapsa da katılım çok düşük oluyordu.