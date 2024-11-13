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Dünya
AA 13.11.2024 05:45

Biden, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

ABD Başkanı Biden ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede, Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler kapsamında iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı.

Biden, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına Oval Ofis'te kısa bir açıklama yapan iki lider, özellikle ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Çin "tehdidine" karşı Hint-Pasifik bölgesindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin merkezinde Hint-Pasifik bölgesinin yattığını, bu bölgenin serbest ve açık ticarete açık olmasının hayati olduğunu ve bu konudaki işbirliklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Subianto da ABD-Endonezya ilişkilerinin güçlenmesi için çalıştıklarını ve özellikle bölgesel işbirliği alanlarında yakın hareket ettiklerini söyledi.

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