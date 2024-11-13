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Dünya
AA 13.11.2024 05:32

ABD, Haiti uçuşlarını 1 ay askıya aldı

ABD Federal Havacılık İdaresi, Haiti'ye yolcu taşıyan Amerikan Spirit Airlines uçağına silahlı çete üyesi olduğu değerlendirilen kişilerce ateş açılmasının ardından, ABD'den Haiti'ye uçuşları 30 gün süreyle durdurdu.

ABD, Haiti uçuşlarını 1 ay askıya aldı

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA), California - Port-au-Prince seferini yapan yolcu uçağına inişi sırasında ateş açılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "güvenlik durumundaki süregelen istikrarsızlık ile diğer güvenlik riskleri" nedeniyle tüm Amerikan hava yolu şirketlerinin Haiti seferlerinin 1 ay boyunca durdurulduğu belirtildi.

Yolcu uçağı, kurşunların hedefi olmuştu

ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e giden 951 sefer sayılı Spirit Airlines yolcu uçağı, dün, silahlı çete üyesi olduğu değerlendirilen kişilerce açılan ateşin hedefi olmuştu. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na güvenli iniş yapmıştı.

Spirit Airlines sözcüsü, uçağın kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle servis dışı bırakıldığını, olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif şekilde yaralandığını söylemişti.

Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisine göre, 2024'ün başından bu yana 1374'ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

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