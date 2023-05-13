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Dünya
AA 13.05.2023 23:15

Biden: "Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir"

ABD’deki beyaz üstünlüğünü eleştiren ABD Başkanı Biden, "Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir." ifadesini kullandı.

Biden: "Beyaz üstünlüğü anavatanımızdaki en tehlikeli terör tehdididir"
[Fotograf: Reuters]

Biden, Washington D.C.’de bulunan siyahi öğrencilerin çoğunlukta olduğu Howard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuştu.

ABD Başkanı, bu ifadeleri sadece tarihsel olarak siyahilerin ağırlıkta bulunduğu okullarda gündeme getirmediğini, her zaman her yerde dile getirdiğini savundu.

Konuşmasında ABD'yi iç çatışmalarla sarsılan bir ulus olarak tasvir eden Biden, mezuniyet törenindeki öğrencileri "ulusun ruhu için mücadele etmeye" çağırdı.

Biden, "Adalete doğru korkusuz ilerleme, çoğu zaman en eski ve en meşum güçlerin acımasızca geri püskürtülmesi anlamına gelir. Çünkü nefret asla ortadan kalkmaz, sadece saklanır ve oksijen verildiğinde tekrar ortaya çıkar. İşte bu yüzden sessizlik suç ortaklığıdır, sessiz kalamayız.” şeklinde konuştu.

Biden’in ırkçılık karşıtı sözlerine rağmen bazı öğrencilerin ellerinde, “Biden ve Harris siyahilerle ilgilenmiyor”, “Ayağa kalk, mücadele et, siyahiler saldırı altında” şeklinde pankartlar açması dikkati çekti.

Howard Üniversitesi’nde mezuniyet konuşması yapan görevdeki 7.ci başkan olan Biden’a üniversite yönetimi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Biden’in yardımcısı Kamala Harris de Howard Üniversitesi mezunu.

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