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Dünya
AA 13.05.2023 22:46

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasında bulunan ceset sayısı 201'e yükseldi
[Fotograf: İHA]

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

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