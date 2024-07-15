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Dünya
AA 15.07.2024 06:19

Biden: ABD'de siyaset çok kızıştı, bunu soğutmanın zamanı geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi partiden başkanlık için yarışan Donald Trump’a yönelik suikast girişim için, “Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi” dedi.

Biden: ABD'de siyaset çok kızıştı, bunu soğutmanın zamanı geldi
[Fotograf: Reuters]

Biden, Pennsylvania’daki seçim mitingi sırasında eski başkan Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle Beyaz Saray’dan ulusa seslendi.

"ABD tarihi boyunca daha önce gidilen bu yola girmemeliyiz" diyerek, başkanlara yapılan suikastlere atıfta bulunan Biden, her iki partiden siyasilerin hedef alınması ile şiddetin bir çözüm olamayacağını söyledi.

Biden, "Amerika'da bu tür şiddete, istisnasız bir şekilde yer yoktur. Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Biliyorsunuz, bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi. Hepimizin bu konuda sorumluluğu var" dedi.

“Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız”

Biden, kasım ayında yapılacak seçimlerin "ABD’nin geleceği" için önemli olduğunu vurgulayarak, ancak ülkeyi yönetme konusunda farklı görüşlerin bulunmasının demokrasinin bir parçası olduğunun altını çizerek, "Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız, seçimin önemi ne kadar yüksekse, tutkular da o kadar hararetli oluyor. Bu, ne kadar güçlü olursa olsun, inançlarımızın asla şiddete dönüşmemesi konusunda her birimize ek bir yük getirmektedir” diye konuştu.

Demokrasi için sokakta şiddet değil sandıkta eylem çağrısında bulunan Biden, “ABD’de farklılıklarımızın getirdiği sorunu sandıkta çözeriz. Bunu kurşun ile değil sandık ile yapmalıyız. Amerika'yı değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, suikastçinin elinde değil” ifadelerini kullandı.

Biden, ABD’de “nefret”in yeri olmadığının altını çizerek, “Artık bizim için hiçbir şey birlik olmaktan daha önemli değil. Bunu yapabiliriz” dedi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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