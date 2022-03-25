Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: AB ile 15 milyar metreküp LNG için anlaşma yapıldı
ABD Başkanı Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu
Reuters haber ajansı, ABD'nin yıl sonuna kadar en az 15 milyar metreküp LNG sağlayacağını duyurmuştu.
Biden, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.
Avrupa ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmak için çabalıyor.
AB, diğer ülkelerden yapılan ithalatlar ve yenilenebilir enerjiyi genişleterek bu yıl Rus gaz kullanımını üçte iki oranında azaltma sözü verdi.
Perşembe gecesi konuşan Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa'da gaz fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını söyleyerek hareketi memnuniyetle karşıladı.
Etiketler: ABD Avrupa Birliği Enerji Joe Biden Rusya
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