Tigray Dış İlişkiler Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, Tigray yönetiminin ateşkesin başarıya ulaşması için her şeyi yapacağı vurgulandı.

İnsani yardıma izin verilmesinin yanı sıra hükümete bölgedeki telekomünikasyon ve bankacılık hizmetlerinin de yeniden başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, Tigray halkı ve hükümetinin barışa bir şans vermek için elinden geleni yapacağı kaydedildi.

Etiyopya hükümeti, dün Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açmıştı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etmişti.