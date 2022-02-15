Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da iç savaş nedeniyle ilan edilen OHAL kaldırıldı
[Fotoğraf:AA]
Etiyopya yönetimi, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ilan ettiği 6 aylık olağanüstü hali kaldırdı.
Etiyopya Fana televizyonunun haberine göre, Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal uygulamasının vaktinden önce kaldırılması için alınan karar Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.
Temsilciler Meclisi, oy çokluğuyla 6 aylık olağanüstü hal uygulamasının vaktinden önce kaldırdığını açıkladı.
Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırılarından korumak için geçen sene 2 Kasım'da ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.
Kasım 2020'de başlayan ve Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.
Etiketler: Etiyopya Olağanüstü Hal
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