Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD, Avrupa ile doğal gaz anlaşması imzalamaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği'nin, ABD'nin Rusya'dan ithal ettiği ithalatın yerine daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik ettiğini görecek bir anlaşmayı duyurması bekleniyor.
Reuters haber ajansına göre, ABD yıl sonuna kadar en az 15 milyar metreküp LNG sağlayacak.
Avrupa ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmak için çabalıyor.
AB, diğer ülkelerden yapılan ithalatlar ve yenilenebilir enerjiyi genişleterek bu yıl Rus gaz kullanımını üçte iki oranında azaltma sözü verdi.
Perşembe gecesi konuşan Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa'da gaz fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını söyleyerek hareketi memnuniyetle karşıladı.
Etiketler: ABD Avrupa Birliği Belçika Doğalgaz Rusya
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