Beyaz Saray'dan personeline "içeriden bilgiyle bahis oynamayın" uyarısı

Geçtiğimiz ay personelin e-posta kutularına düşen bu uyarı, üst düzey yetkililerin kamuya açıklanmamış bilgiler üzerinden finansal kazanç sağladığına dair endişelerin artması üzerine geldi.

Uyarı zamanlaması ve içeriği

Söz konusu uyarı e-postası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini beş gün süreyle askıya aldığını duyurmasından bir gün sonra, 24 Mart tarihinde gönderildi.

Beyaz Saray yönetimi, personelin Kalshi veya Polymarket gibi platformlarda "içeriden bilgi" kullanarak işlem yapmasının etik kurallara aykırı olduğunu hatırlattı.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetim yetkililerinin bu tür faaliyetlerde bulunduğuna dair kanıtsız iddiaların "temelsiz ve sorumsuzca" olduğunu savundu.

Ingle, tüm federal çalışanların hükümet etik kurallarına tabi olduğunu ve kişisel kazanç için içeriden bilgi kullanımının kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

Tahmin piyasalarına yönelik denetim baskısı artıyor

Tahmin piyasaları, son bir yılda 44 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşarak popülerlik kazandı. Ancak bu platformlar, özellikle askeri operasyonlar ve siyasi krizler üzerindeki spekülatif işlemler nedeniyle mercek altında.

Ocak ayında Polymarket üzerinde bir kullanıcının, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalanacağını resmi açıklamadan hemen önce tahmin ederek yarım milyon dolar kazanması, ABD askeri operasyonlarına dair bilgilerin sızdırıldığı şüphelerini artırdı.

Demokrat Parti liderleri, savaş veya askeri operasyonlar üzerine bahis oynanmasını tamamen yasaklayacak bir yasa tasarısı sundu.

Senatör Andy Kim, bu piyasalardaki boşlukların yolsuzluk ve istismara zemin hazırladığını belirtti.

Kongre üyesi Ritchie Torres, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) mektup yazarak bu platformlardaki "şüpheli" işlemlerin soruşturulmasını talep etti.

Düzenleyici kurumlar, spor müsabakalarından merkez bankası faiz kararlarına kadar pek çok alanda bahis imkanı sunan bu piyasaların, özellikle uluslararası çatışmalar söz konusu olduğunda nasıl denetleneceği konusundaki tartışmaları sürdürüyor.