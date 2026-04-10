Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde son durum

Gemi takip verilerine göre, Salı günü ilan edilen ateşkesten bu yana boğazdan sadece az sayıda gemi geçiş yapabildi.

Kpler verilerine göre, Çarşamba günü sadece 5 gemi boğazı geçerken, Perşembe günü bu sayı 7'de kaldı.

Savaş öncesinde günlük 120 ile 140 arasında olan gemi trafiği, mevcut durumda sembolik seviyelere geriledi.

Lloyd’s List Intelligence verileri, 325'i tanker olmak üzere 600'den fazla geminin halen Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını ortaya koyuyor.

Pazar analizleri, ateşkes sürse dahi güvenli geçiş kapasitesinin günde en fazla 10-15 gemiyle sınırlı kalacağını öngörüyor.

Karşılıklı suçlamalar ve diplomatik kriz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın anlaşmanın "güvenli geçiş" maddesine uymadığını savundu.

Trump, İran'ın petrol geçişine izin verme konusunda "onur kırıcı" bir performans sergilediğini belirterek, durumun anlaşmaya aykırı olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD'yi suçlayarak, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına dikkat çekti. Arakçi, ABD'nin bir seçim yapması gerektiğini; ya gerçek bir ateşkesi destekleyeceğini ya da müttefiki aracılığıyla savaşı sürdüreceğini söyledi.

Lübnan'daki katliamların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini belirten Arakçi, sorumluluğun ABD tarafında olduğunu vurguladı.

Enerji piyasaları ve ekonomik yansımalar

Ateşkes ilanıyla gerileyen petrol fiyatları, trafiğin fiilen kapalı kalması üzerine yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, Cuma günü erken saatlerde 96 doların üzerinde seyrediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketi ADNOC'un CEO'su Sultan Ahmed Al Jaber, Hürmüz Boğazı'nın açık olmadığını, geçişlerin İran'ın iznine ve siyasi dayatmalarına bağlandığını ifade etti.

Petrol piyasasındaki belirsizliğe rağmen, Asya borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong piyasalarında, savaşın diplomatik yollarla çözülmesine dair umutların etkisiyle yüzde 1 ile 2 arasında değer artışları gözlendi.