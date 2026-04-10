Puslu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 10.04.2026 06:37

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde son durum

ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkese rağmen, dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği normale dönmedi. Washington ve Tahran yönetimleri, birbirlerini ateşkes anlaşmasına uymamakla suçlarken, küresel enerji arzına yönelik endişeler devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde son durum

Gemi takip verilerine göre, Salı günü ilan edilen ateşkesten bu yana boğazdan sadece az sayıda gemi geçiş yapabildi.

Kpler verilerine göre, Çarşamba günü sadece 5 gemi boğazı geçerken, Perşembe günü bu sayı 7'de kaldı.

Savaş öncesinde günlük 120 ile 140 arasında olan gemi trafiği, mevcut durumda sembolik seviyelere geriledi.

Lloyd’s List Intelligence verileri, 325'i tanker olmak üzere 600'den fazla geminin halen Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını ortaya koyuyor.

Pazar analizleri, ateşkes sürse dahi güvenli geçiş kapasitesinin günde en fazla 10-15 gemiyle sınırlı kalacağını öngörüyor.

Hürmüz tamamen açılsa bile kriz hemen biter mi?
Hürmüz tamamen açılsa bile kriz hemen biter mi?

Karşılıklı suçlamalar ve diplomatik kriz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın anlaşmanın "güvenli geçiş" maddesine uymadığını savundu.

Trump, İran'ın petrol geçişine izin verme konusunda "onur kırıcı" bir performans sergilediğini belirterek, durumun anlaşmaya aykırı olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD'yi suçlayarak, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına dikkat çekti. Arakçi, ABD'nin bir seçim yapması gerektiğini; ya gerçek bir ateşkesi destekleyeceğini ya da müttefiki aracılığıyla savaşı sürdüreceğini söyledi.

Lübnan'daki katliamların dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini belirten Arakçi, sorumluluğun ABD tarafında olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar petrol fiyatlarını tırmandırıyor
Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar petrol fiyatlarını tırmandırıyor

Enerji piyasaları ve ekonomik yansımalar

Ateşkes ilanıyla gerileyen petrol fiyatları, trafiğin fiilen kapalı kalması üzerine yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, Cuma günü erken saatlerde 96 doların üzerinde seyrediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketi ADNOC'un CEO'su Sultan Ahmed Al Jaber, Hürmüz Boğazı'nın açık olmadığını, geçişlerin İran'ın iznine ve siyasi dayatmalarına bağlandığını ifade etti.

Petrol piyasasındaki belirsizliğe rağmen, Asya borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong piyasalarında, savaşın diplomatik yollarla çözülmesine dair umutların etkisiyle yüzde 1 ile 2 arasında değer artışları gözlendi.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran İsrail
Sıradaki Haber
UNICEF: İsrail saldırıları 'çocuklar üzerinde insanlık dışı bir yıkıma' yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
07:42
Meta, yeni yapay zeka aracını tanıttı: Muse Spark
07:40
İşgalci İsrail, hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
07:29
ABD'de yapay zeka çalışanların yüzde 20'sinin görevlerini devraldı
07:32
ABD'de otomatik askerlik kaydı aralık ayında başlıyor
07:06
Ay'dan dönen Artemis'in en riskli yolculuğu başlıyor
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ