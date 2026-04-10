Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar petrol fiyatlarını tırmandırıyor

Yatırımcıların bölgedeki gelişmelere yönelik hassasiyeti, fiyat tablolarına şu şekilde yansıdı:

Brent Petrol cuma günü GMT saatiyle 01:00 itibarıyla yüzde 0,87 değer kazanarak varil başına 96,75 dolara çıktı.

ABD Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemler yüzde 1'in üzerinde artış gösterdi.

Hürmüz Boğazı ve diplomatik gerginlik

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlanması, arz güvenliği endişelerini tetikledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın su yolundan geçiş yapan gemilerden ücret talep etme girişimlerine sert tepki göstererek Tahran yönetimini uyardı.

İran ve ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırıları nedeniyle bozulma riski taşıması, piyasalardaki belirsizliği artıran temel unsur oldu.

Suudi Arabistan'ın üretim kapasitesi daraldı

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) Perşembe günü paylaştığı verilere göre, krallığın petrol altyapısına yönelik saldırılar üretim kapasitesinde ciddi aksamalara yol açtı:

Günlük petrol üretimi yaklaşık 600 bin varil azaldı.

Doğu-Batı Boru Hattı'ndaki taşıma kapasitesi günlük 700 bin varil düştü.

Uzmanlar, İslamabad'da yapılacak olan barış görüşmelerinden somut bir sonuç çıkana kadar petrol piyasalarındaki yüksek oynaklığın devam edeceğini öngörüyor.