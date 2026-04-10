UNICEF: İsrail saldırıları 'çocuklar üzerinde insanlık dışı bir yıkıma' yol açtı

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, son saldırıların yarattığı tahribata dair çarpıcı veriler paylaşıldı.

Bölgesel ateşkes haberlerinin beklendiği sırada düzenlenen İsrail hava saldırılarında, sadece bir günde 33 çocuk hayatını kaybetti ve 153 çocuk yaralandı.

2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde öldürülen veya yaralanan çocuk sayısı ise 600'e ulaştı.

Enkaz altından çıkarılan çocukların yanı sıra, hala kayıp olan veya ailelerinden ayrı düşen çocuklara dair raporlar gelmeye devam ediyor.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısı bir milyonu aşarken, bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.

Lübnan genelinde yerinden edilen 1 milyondan fazla kişinin yaklaşık 390 binini çocuklar oluşturuyor. Aileler, bombardımanlar nedeniyle toplumsal yapının çöktüğü bölgelerden kaçmaya çalışıyor.

UNICEF, uluslararası insancıl hukukun çocukların ve sivillerin her koşulda korunması gerektiğini açıkça belirttiğini hatırlattı.

Ajans, tüm taraflara sivillerin korunması için çatışmalara derhal son verilmesi ve özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş alan etkili patlayıcı silahların kullanımının durdurulması çağrısında bulundu.