Dünya
Al Jazeera 10.04.2026 06:33

UNICEF: İsrail saldırıları 'çocuklar üzerinde insanlık dışı bir yıkıma' yol açtı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'da şiddetlenen çatışmaların çocuklar üzerinde yıkıcı ve insanlık dışı bir bedele yol açtığını bildirdi. Bölgesel bir ateşkes umudunun yeşerdiği saatlerde düzenlenen hava saldırıları, bilançonun daha da ağırlaşmasına neden oldu.

UNICEF: İsrail saldırıları 'çocuklar üzerinde insanlık dışı bir yıkıma' yol açtı

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, son saldırıların yarattığı tahribata dair çarpıcı veriler paylaşıldı.

Bölgesel ateşkes haberlerinin beklendiği sırada düzenlenen İsrail hava saldırılarında, sadece bir günde 33 çocuk hayatını kaybetti ve 153 çocuk yaralandı.

2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde öldürülen veya yaralanan çocuk sayısı ise 600'e ulaştı.

Enkaz altından çıkarılan çocukların yanı sıra, hala kayıp olan veya ailelerinden ayrı düşen çocuklara dair raporlar gelmeye devam ediyor.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısı bir milyonu aşarken, bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.

Lübnan genelinde yerinden edilen 1 milyondan fazla kişinin yaklaşık 390 binini çocuklar oluşturuyor. Aileler, bombardımanlar nedeniyle toplumsal yapının çöktüğü bölgelerden kaçmaya çalışıyor.

UNICEF, uluslararası insancıl hukukun çocukların ve sivillerin her koşulda korunması gerektiğini açıkça belirttiğini hatırlattı.

Ajans, tüm taraflara sivillerin korunması için çatışmalara derhal son verilmesi ve özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş alan etkili patlayıcı silahların kullanımının durdurulması çağrısında bulundu.

Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale'de kartpostallık görüntüler
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
