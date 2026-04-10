Rusya ve Ukrayna'dan Ortodoks Paskalyası için ateşkes kararı

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, ateşkes 11 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 16:00'da başlayacak ve Paskalya Pazarı boyunca devam edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "simetrik adımlar atmaya hazır" olduğunu belirterek, halkın tehditlerden uzak bir bayrama ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Zelenski ayrıca, bu adımın kalıcı bir barışa giden yolda bir başlangıç olabileceğini ifade ederek, Rusya'nın bayramdan sonra saldırılara dönmeme şansı olduğunu belirtti.

Cephe hattında ve sivil yerleşimlerde durum

Hafta başından bu yana yoğun saldırıların hedefi olan her iki ülke için de bu ara kritik bir nefes alma imkanı sunacak

Doğu Ukrayna'daki uzun cephe hattında insansız hava araçlarının baskısı altında olan askerler için kısa süreli bir dinlenme imkanı doğacak.

Son günlerde Nikopol'de bir otobüsün dron ile hedef alınması sonucu siviller hayatını kaybetmiş, Jitomir'de ise bir kadın evinin yakınına düşen füze nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ukrayna son dönemde Rusya'nın enerji ihracat tesislerine yönelik dron saldırılarını artırırken, Rusya bu saldırıların sivil konutları da vurduğunu iddia etti.

Güven sorunu ve geçmiş tecrübeler

Ukrayna tarafı, ateşkesin kalıcılığı ve uygulanabilirliği konusunda ciddi çekinceler taşıyor.

Kiev yönetimi, geçmişte Rusya'nın ilan ettiği "enerji ateşkesi" veya "Zafer Günü ateşkesi" gibi uygulamaların kısa sürdüğünü veya yüzlerce kez ihlal edildiğini hatırlatıyor.

Ukrayna'nın öncelikli talebi, işgalin sona ermesi için müzakerelere başlamadan önce tam ve istikrarlı bir ateşkesin sağlanması yönünde.

Ancak Moskova, önce barış anlaşmasının şartlarının kabul edilmesinde ısrar ediyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci ise Donald Trump'ın odağını Orta Doğu'daki krizlere kaydırması nedeniyle bir süredir beklemede kalmıştı.