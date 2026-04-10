Puslu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 10.04.2026 06:44

Rusya ve Ukrayna'dan Ortodoks Paskalyası için ateşkes kararı

Rusya ve Ukrayna, bu hafta sonu kutlanacak Ortodoks Paskalyası süresince geçerli olacak geçici bir ateşkes üzerinde uzlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerine hafta sonu boyunca "tüm yönlerde" ateşkes emri verdiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna'dan Ortodoks Paskalyası için ateşkes kararı

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, ateşkes 11 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 16:00'da başlayacak ve Paskalya Pazarı boyunca devam edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "simetrik adımlar atmaya hazır" olduğunu belirterek, halkın tehditlerden uzak bir bayrama ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Zelenski ayrıca, bu adımın kalıcı bir barışa giden yolda bir başlangıç olabileceğini ifade ederek, Rusya'nın bayramdan sonra saldırılara dönmeme şansı olduğunu belirtti.

Cephe hattında ve sivil yerleşimlerde durum

Hafta başından bu yana yoğun saldırıların hedefi olan her iki ülke için de bu ara kritik bir nefes alma imkanı sunacak

Doğu Ukrayna'daki uzun cephe hattında insansız hava araçlarının baskısı altında olan askerler için kısa süreli bir dinlenme imkanı doğacak.

Son günlerde Nikopol'de bir otobüsün dron ile hedef alınması sonucu siviller hayatını kaybetmiş, Jitomir'de ise bir kadın evinin yakınına düşen füze nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ukrayna son dönemde Rusya'nın enerji ihracat tesislerine yönelik dron saldırılarını artırırken, Rusya bu saldırıların sivil konutları da vurduğunu iddia etti.

Güven sorunu ve geçmiş tecrübeler

Ukrayna tarafı, ateşkesin kalıcılığı ve uygulanabilirliği konusunda ciddi çekinceler taşıyor.

Kiev yönetimi, geçmişte Rusya'nın ilan ettiği "enerji ateşkesi" veya "Zafer Günü ateşkesi" gibi uygulamaların kısa sürdüğünü veya yüzlerce kez ihlal edildiğini hatırlatıyor.

Ukrayna'nın öncelikli talebi, işgalin sona ermesi için müzakerelere başlamadan önce tam ve istikrarlı bir ateşkesin sağlanması yönünde.

Ancak Moskova, önce barış anlaşmasının şartlarının kabul edilmesinde ısrar ediyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci ise Donald Trump'ın odağını Orta Doğu'daki krizlere kaydırması nedeniyle bir süredir beklemede kalmıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
07:42
Meta, yeni yapay zeka aracını tanıttı: Muse Spark
07:40
İşgalci İsrail, hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin Gazze'ye ulaşmasını engelliyor
07:29
ABD'de yapay zeka çalışanların yüzde 20'sinin görevlerini devraldı
07:32
ABD'de otomatik askerlik kaydı aralık ayında başlıyor
07:06
Ay'dan dönen Artemis'in en riskli yolculuğu başlıyor
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ