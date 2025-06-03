Beyaz Saray zehirli kimyasal felaketini gizledi iddiası

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, 2023 yılında Ohio eyaletinde meydana gelen tren kazası sonrası yaşanan kimyasal sızıntının halk sağlığına etkilerini kasıtlı olarak gizlediği öne sürüldü. İddia, ABD'deki Hükûmet Sorumluluk Projesi (GAP) adlı bağımsız araştırma ve ifşaat kuruluşu tarafından ortaya atıldı.

GAP’in kamuya açtığı belgeler, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’ndan (FEMA) alınan ve mahkeme kararıyla elde edilen e-postaları içeriyor. Belgelerde, Beyaz Saray’ın olayın gerçek boyutunu bildiği hâlde, halkla temas kurmaktan özellikle kaçındığı, sağlık risklerinin ise “kamuoyu panik yapmasın” diye gizlendiği belirtiliyor.

“Gerçekler saklandı, halk yalnız bırakıldı”

3 Şubat 2023’te Norfolk Southern firmasına ait yük treni, Ohio’nun East Palestine bölgesinde raydan çıkmış ve vinil klorür gibi zehirli kimyasallar taşıyan vagonlar çevreye sızmıştı. Yetkililer, beş tankeri daha sonra kontrollü şekilde yakmıştı. Olay sonrasında yüzlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda hayvan öldü ve halk arasında açıklanamayan sağlık şikayetleri görülmeye başlandı.

Çevre Koruma Ajansı (EPA) birkaç ay sonra bölgede hava ve suyun “güvenli” olduğunu açıklamış, Biden yönetimi ise “krizi başarılı şekilde yönettiklerini” savunmuştu. Ancak uzmanlar ve yerel halk bu açıklamalara uzun süredir kuşkuyla yaklaşıyor.

20 yıl sürebilecek sağlık riskleri örtbas edildi

GAP araştırmacısı Lesley Pacey, NewsNation kanalına verdiği demeçte, FEMA yetkililerinin kimyasal yakmanın ardından oluşan gaz bulutunu “son derece toksik” olarak tanımladıklarını söyledi. Pacey’ye göre, elde edilen belgeler bu maddenin uzun vadede kanser vakalarında artış ve bölgesel sağlık krizlerine yol açabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu bilgiler kamuoyuyla bilinçli şekilde paylaşılmadı.

New York Post’a konuşan Pacey, FEMA’nın bölgeye gönderdiği yetkiliye “halkla doğrudan temastan kaçınması” talimatı verildiğini de belirtti.

Biden yönetimine ağır eleştiriler

Kazanın hemen ardından Başkan Biden’ın bölgeyi ziyaret etmemesi ve açıklamaların sürekli ertelenmesi, yönetimin krizi küçümsediği yorumlarına neden olmuştu. Şimdi ise iddialar, bu tavrın bilinçli bir örtbas stratejisinin parçası olduğunu öne sürüyor.

GAP, belgelerin tamamını kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Ancak şu ana kadar Beyaz Saray’dan veya FEMA’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.