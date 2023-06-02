Beyaz Saray silahlı şiddete tepki olarak turuncu renkli ışıklarla aydınlatılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, ABD Başkanlık konutu Beyaz Saray'ın bu akşam Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü çerçevesinde silahlı şiddete tepkinin sembol rengi olan turuncu ışıklarla aydınlatılacağını belirtti.

Basın toplantısında turuncu bir elbiseyle gelen Jean-Pierre, "Beyaz Saray bu akşam turuncu ışıklarla canlı yayında olacak. Ve bugün üzerimde de görebileceğiniz gibi çoğumuz turuncu giyiyoruz. Öldürülen ve yaralanan binlerce Amerikalıyı ve ülke genelinde silahlı şiddet eylemlerini hatırladığımız için tamamen turuncuyu tercih ediyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, 10 yıl önce Chicago'da Hadiya adında 15 yaşındaki kız çocuğunun bir oyun parkında silahla vurularak öldürüldüğünü, arkadaşlarının turuncu elbiselerle onun için bir anma programı yapmasıyla başlayan tepkinin Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü'ne dönüştüğünü ifade etti.

Jean-Pierre, ormanda avlanmaya giden insanların kendilerine diğer avcılar tarafından ateş edilmemesi için turuncu rengi tercih ettikleri anekdotunu paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, en önemli silah güvenliği yasasını imzalamış olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Jean-Pierre, "Başkan, Kongreyi silahlı şiddet salgınımızı dizginlemek, evrensel geçmiş kontrolleri yapmak, ateşli silahların güvenli bir şekilde saklanmasını zorunlu kılmak ve saldırı silahlarını yasaklamak gibi sağduyu reformları konusunda harekete geçmeye çağırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de ilerleyen saatlerde John Lewis Lisesi'nde Biden yönetiminin silahlı şiddeti azaltmak için yaptıkları hakkında konuşarak gençleri silahlı şiddeti sona erdirme ve hayat kurtarma çabalarına öncülüğe devam etmeye çağıracağını duyurdu.