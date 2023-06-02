Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 23:50

Beyaz Saray silahlı şiddete tepki olarak turuncu renkli ışıklarla aydınlatılacak

ABD'deki "Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü" dolayısıyla Beyaz Saray'ın turuncu renklerle ışıklandırılacağı bildirildi.

Beyaz Saray silahlı şiddete tepki olarak turuncu renkli ışıklarla aydınlatılacak
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, ABD Başkanlık konutu Beyaz Saray'ın bu akşam Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü çerçevesinde silahlı şiddete tepkinin sembol rengi olan turuncu ışıklarla aydınlatılacağını belirtti.

Basın toplantısında turuncu bir elbiseyle gelen Jean-Pierre, "Beyaz Saray bu akşam turuncu ışıklarla canlı yayında olacak. Ve bugün üzerimde de görebileceğiniz gibi çoğumuz turuncu giyiyoruz. Öldürülen ve yaralanan binlerce Amerikalıyı ve ülke genelinde silahlı şiddet eylemlerini hatırladığımız için tamamen turuncuyu tercih ediyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, 10 yıl önce Chicago'da Hadiya adında 15 yaşındaki kız çocuğunun bir oyun parkında silahla vurularak öldürüldüğünü, arkadaşlarının turuncu elbiselerle onun için bir anma programı yapmasıyla başlayan tepkinin Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü'ne dönüştüğünü ifade etti.

Jean-Pierre, ormanda avlanmaya giden insanların kendilerine diğer avcılar tarafından ateş edilmemesi için turuncu rengi tercih ettikleri anekdotunu paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, en önemli silah güvenliği yasasını imzalamış olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Jean-Pierre, "Başkan, Kongreyi silahlı şiddet salgınımızı dizginlemek, evrensel geçmiş kontrolleri yapmak, ateşli silahların güvenli bir şekilde saklanmasını zorunlu kılmak ve saldırı silahlarını yasaklamak gibi sağduyu reformları konusunda harekete geçmeye çağırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de ilerleyen saatlerde John Lewis Lisesi'nde Biden yönetiminin silahlı şiddeti azaltmak için yaptıkları hakkında konuşarak gençleri silahlı şiddeti sona erdirme ve hayat kurtarma çabalarına öncülüğe devam etmeye çağıracağını duyurdu.

ETİKETLER
Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna’nın Belgorod'a saldırısında 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
00:41
ABD'de Kongre baskınına katılan iki Oath Kepers üyesine daha hapis
00:11
Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu bağlantısında genel mutabakata vardı
00:09
Park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım
23:59
Kayseri'de 2 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
FOTO FOKUS
Çin’de hortum: 13 yaralı
Çin’de hortum: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ