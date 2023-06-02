Sullivan: Rusya ve Çin’i caydırmak için daha fazla nükleer silaha gerek yok

Sullivan, Washington’un 2010’da ABD
ile Rusya
arasında nükleer silahlanmanın azaltılması amacıyla imzalanan New START anlaşmasında belirlenen stratejik nükleer silahlara ilişkin sınırlara, anlaşmanın 2026’daki sona erme tarihine kadar uyacağını belirterek hem Moskova
hem de Pekin ile silah kontrolü müzakerelerine yönelik istekli olduklarını kaydetti.
Öte yandan Çin, Tayvan’ın nükleer silahlanma kapasitesini geliştirmesi nedeniyle ABD ile gerginlik yaşamış, Washington’un çatışma riskini azaltma çağrılarını reddetmişti.