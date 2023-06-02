Sullivan: Rusya ve Çin’i caydırmak için daha fazla nükleer silaha gerek yok

Öte yandan Çin, Tayvan’ın nükleer silahlanma kapasitesini geliştirmesi nedeniyle ABD ile gerginlik yaşamış, Washington’un çatışma riskini azaltma çağrılarını reddetmişti.

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