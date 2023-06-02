Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 23:50

Rusya: Ukrayna’nın Belgorod'a saldırısında 2 kişi öldü

Rusya’nın Belgorod bölgesine Ukrayna ordusu tarafından yapılan saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rusya: Ukrayna’nın Belgorod'a saldırısında 2 kişi öldü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sobolyevka köyünde müstakil evlerin bulunduğu yere Grad füzesi fırlattığını belirtti.

Gladkov, “İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yapıldığında bu kimseler evlerinin avlusunda bulunuyorlardı. Aldıkları yaradan dolayı hayatlarını kaybettiler.” ifadesini kullandı.

Saldırılar sonrasında 2’si çocuk 6 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, bazı evlerde ve diğer yapılarda maddi hasarlar oluştuğunu bildirdi.

Gladkov, gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada da Ukrayna güçlerinin saldırısı sonucunda Maslov köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Belgorod bölgesine yönelik saldırılar arttı

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesine son zamanlarda Ukrayna güçlerince yapılan saldırılar arttı. Önceki günlerde Ukrayna tarafından bir sabotaj grubu da Rusya sınırlarından içeri girmiş, Rus güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanmıştı.

Rusya, ülke sınırlarında Ukrayna güçlerinin eylemlerini “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.

Ukrayna ordusunun bölgeye çok namlulu roketatar sistemiyle saldırılar nedeniyle bölgede geçici tahliye merkezi kurulmuş, sınır bölgesine yakın yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce insan bu merkezlere taşınmıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İran’da tutuklu 3 Avrupa vatandaşı, Umman'ın arabuluculuğunda serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
00:41
ABD'de Kongre baskınına katılan iki Oath Kepers üyesine daha hapis
00:11
Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu bağlantısında genel mutabakata vardı
00:09
Park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım
23:59
Kayseri'de 2 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
FOTO FOKUS
Çin’de hortum: 13 yaralı
Çin’de hortum: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ