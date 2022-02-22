Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı almış, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi vermişti.

Beyaz Saray'dan Rusya'nın Ukrayna kararlarına ilişkin açıklama geldi:

"Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz."

“Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz.”



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya dair detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/1rn9dPrF0D pic.twitter.com/ogeF29MWZs