Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyaz Saray: Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Beyaz Saray: Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı almış, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi vermişti.
Beyaz Saray'dan Rusya'nın Ukrayna kararlarına ilişkin açıklama geldi:
"Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz."
“Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz.”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya dair detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/1rn9dPrF0D pic.twitter.com/ogeF29MWZs
Etiketler: Beyaz Saray Donbas Donetsk Luhansk Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
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