ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Rus yetkilinin konuştuğu esnada beraberindeki ABD'li ve Ukraynalı heyetin, Rus Bakan Siluanov'un konuşması esnasında ABD'de düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısını terk ettiğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Yellen'ın, Ukrayna savaşının ardından G20 ve uluslararası platformlar bağlamında Rusya ile ilişkilerin eskisi gibi olamayacağını dile getirdiğini anımsatttı.

"Bakan Yellen ve ekibi, bazı toplantılara katılıp, bazılarına katılmayacaklarını daha önce de söyledi. Yellen'ın attığı adımları destekliyoruz."

Psaki, Biden'ın kasımda Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesinde benzeri bir adım atıp atmayacağının sorulması üzerine ise, "Şu an bu toplantıya 6 aydan daha uzun zaman var, şimdiden bir tahminde bulunamam." yanıtını verdi.