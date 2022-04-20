Katar Bakanlar Kurulunun, İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani başkanlığındaki haftalık olağan toplantısının akabinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etmesi, Filistinlilere yönelik saldırılarını artırması ve milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak provoke etmesini kınadığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa, Kudüs ve diğer işgal altındaki topraklarda "öldürme, baskı kurma, sindirme, Yahudileştirme ve yerleşim birimlerinin alanını genişletme" gibi eylemlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bunlar, İsrail'i Filistin halkına dönük saldırılarını durdurmaya ve Kudüs'ün tarihi statüsüne saygı duymaya zorlamak için Arap ve İslam dünyasının harekete geçmesini ve uluslararası toplumun acil ve kararlı müdahalesini gerekli kılmaktadır."