ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.

Pence'in sözcüsü: Acil bir durum yok

ABD medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak" ifadesini kullandı.

The @VP never left Washington, DC. There was no “emergency callback.” Something came up that required the VP to stay in DC. We’ll reschedule NH shortly. https://t.co/h270JCEUIG