Yunanistan Pazar günü erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

Yeni Demokrasi Partisi’nden İskeçe ili adayı Türkeş Hacımemiş, tek isteğinin Yunan meclisinde azınlığın sorunlarını dile getirmek olduğunu söyledi.

Hacımemiş, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok sıkıntılarımız var, bunlar nelerdir? İşsizliğin geçim sıkıntısının yanı sıra bir de azınlık sıkıntılarımız var. Bunlar eğitim ki ben buna çok önem ve değer veriyorum. Çünkü eğitim sıkıntımız yıllardır aynı."

Partisinin azınlığa yönelik vaatlerini hatırlatan Hacımemiş, "Bir konsey oluşturarak buradaki azınlık sorunlarını başbakana bağlı olan birime aktararak çözümü orada arayacağız. İskeçe’den veya Gümülcine’den seçilmiş milletvekilleri çok güçlü bir şekilde söz sahibi olacak" dedi.

SYRIZA Milletvekili adayı Hüzeyin Zeybek, şöyle konuştu:

"Azınlık insanımıza şunu söylemek istiyorum, azınlık okullarına sahip çıksınlar. Kapatılan azınlık okulları bir daha açılmıyor... Lozan’dan kaynaklanan eğitim hakkımıza dikkat edelim. Azınlık eğitiminde ilerlemeler var, arzu ettiğimiz seviyede değil."

2012’den beri bölgeyi Yunan meclisinde temsil eden Zeybek ise sorunları ön planda tutarak azınlığı temsil etme tavrını sürdüreceklerini söyledi.

Türk milletvekili adayları azınlık toplumunu Yunan meclisinde temsil etmenin gerekliliğini vurgulayarak “Mutlaka sandığa gidin” çağrısı yaptı.

Kaynak: TRT Haber