Fırlatma iptal testi, Orion’da meydana gelebilecek patlama ya da herhangi bir anormal durum sonrası kapsüldeki astronotların tahliyelerinin ne derece başarıyla gerçekleştirileceğini ölçmek için yapıldı.

Florida'daki Cape Canaveral Hava İstasyonu'ndan ateşlenen mini bir roket vasıtasıyla gerçekleştirilen test, NASA’ya ait televizyondan canlı yayınlandı.

Geliştirilen sistem sayesinde, kapsülün herhangi bir acil durumda paraşüt vasıtasıyla iniş yapması planlandığı ancak yüksek maliyet sebebiyle test esnasında bu özelliğin kullanılmadığı açıklandı.

Fırlatma iptal testi sonrası kara kutusunu dışarı fırlatan kapsülün suya iniş yaptığı açıklandı.

Test complete! Today’s ~3 minute test of @NASA_Orion spacecraft's launch abort system verified that @NASA_Astronauts can safely get away from their launch vehicle in the case of an emergency after liftoff. More: https://t.co/mUf6z9uYjA pic.twitter.com/nI9CZKT6H9