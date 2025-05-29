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Dünya
AA 29.05.2025 22:10

Beyaz Saray, federal mahkemenin tarifeleri engelleme kararına tepki gösterdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, federal mahkemenin diğer ülkelere yönelik tarifeleri engelleme kararına ilişkin yargı yetkisinin kötüye kullanıldığını, mahkemelerin bu konuda hiçbir rolü olmaması gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray, federal mahkemenin tarifeleri engelleme kararına tepki gösterdi

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin, yargı yetkisinin aşımıyla ilgili bir başka örnekle karşı karşıya kaldığını belirten Leavitt, Başkan Trump'ın "tam ve uygun yasal yetkisini" kullanarak tarifeleri uyguladığını söyledi.

Leavitt, "Başkan'ın bu güçlü tarifleri uygulama gerekçesi yasal olarak sağlam ve sağduyuya dayanıyordu." dedi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi yargıçlarının Trump'ın yetkisini "gasbederek" Amerikan halkının kendisine verdiği görevi yerine getirmesini engellemek için yargı yetkilerini "kötüye kullandığını" savunan Leavitt, "Mahkemelerin burada hiçbir rolü olmamalı. Seçilmemiş yargıçların kendilerini başkanlık karar alma sürecine dahil etmelerine ilişkin rahatsız edici ve tehlikeli bir eğilim var." diye konuştu.

Leavitt, "Bu yargıçlar ABD'nin dünya sahnesindeki güvenilirliğine zarar verme tehdidi oluşturuyor." dedi.

"Yüksek Mahkeme buna bir son vermeli"

Yönetimin bu kararı iptal ettirmek amacıyla temyiz süreci sonuçlanana kadar yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunduğunu belirten Leavitt, "Ancak nihayetinde Yüksek Mahkeme, Anayasamız ve ülkemiz adına buna bir son vermeli." diye konuştu.

Leavitt, bu süreçte ülkelerle yürütülen ticaret müzakerelerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin diğer ülkelerin Trump'a güven duyduğunu ve muhtemelen mahkeme kararının ne kadar "saçma" olduğunu gördüklerini ifade etti.

Bu davayı kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Leavitt, "Bu mücadeleyi Yüksek Mahkeme'ye kadar götürmeyi umuyoruz." dedi.

Leavitt, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Jamieson Greer'in ülkelerin müzakerelere devam etme niyetinde olduğunu söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın tarifeleri uygulayabileceği başka yasal yetkileri olduğuna işaret eden Leavitt, "Bu mücadeleyi mahkemede kazanacağız ve Başkan 'Önce Amerika' ticaret politikalarını uygulayacak." diye konuştu.

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