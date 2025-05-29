Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2025 21:28

Beyaz Saray: Rusya ve Ukrayna'nın haftaya İstanbul'da doğrudan görüşmeler yapacaklarını umuyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ile Ukrayna arasında gelecek hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapılmasını umduklarını kaydederek, "Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

Beyaz Saray: Rusya ve Ukrayna'nın haftaya İstanbul'da doğrudan görüşmeler yapacaklarını umuyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, "Anladığım kadarıyla ve umuyoruz ki Rusya ile Ukrayna, önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşmeler ve müzakereler yapacaklar. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu toplantı, Başkan'ın (Donald Trump) iki tarafın bir araya gelip doğrudan müzakere etmeleri için teşvik ve ısrar ettiği bir toplantıdır." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li sözcü, savaşın başından itibaren Trump'ın bu çatışmayı sona erdirmeyi istediği ve bu yüzden hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kamuoyu önünde defalarca doğrudan görüşme çağrısı yaptığını hatırlattı.

Leavitt ayrıca, Trump'ın bu görüşmelere ABD'den bir temsilci gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir soruya, "Henüz belli değil, Başkan'ın bir temsilci göndermeyi planlayıp planlamadığını size bildireceğiz." diye yanıt verdi.

ETİKETLER
ABD İstanbul Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Avde Hastanesindeki hastaları ve sağlık personelini hastaneden zorla çıkarıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Beyaz Saray, federal mahkemenin tarifeleri engelleme kararına tepki gösterdi
22:01
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu
21:13
Katil İsrail, Avde Hastanesindeki hastaları ve sağlık personelini hastaneden zorla çıkarıyor
21:06
Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında birkaç ay içinde artış planlanmıyor
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sporun çeşitli branşlarında farklı bir seviyeye taşıdık
20:31
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
FOTO FOKUS
İstanbul'un fethi siyasi bir dehaya nasip oldu
İstanbul'un fethi siyasi bir dehaya nasip oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ