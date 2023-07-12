Beyaz Saray: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Açıklamada, “Başkan Biden, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylanmak üzere parlamentoya göndermek için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile vardığı anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Başkanlar, stratejik mekanizmadaki son tartışma turunu memnuniyetle karşılayarak savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunarak ikili işbirliğini güçlendirme çabalarını ele aldı. Ayrıca, Ukrayna'ya verdikleri kalıcı destek ve Ege'de istikrarı korumanın önemi dahil olmak üzere, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları tartıştılar” ifadeleri kullanıldı.