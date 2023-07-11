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Dünya
AA 11.07.2023 22:59

Trump'ın avukatları, Mar-a-Lago belgeleri davasının ertelenmesi için mahkemeye başvurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve kişisel asistanı Walt Nauta, Florida'daki bir federal mahkemeden, Trump'ın 2024 seçimleri öncesi "yoğun kampanya programını" gerekçe göstererek malikanesinde bulunan gizli belgelerle ilgili davanın ertelemesini istedi.

Trump'ın avukatları, Mar-a-Lago belgeleri davasının ertelenmesi için mahkemeye başvurdu
[Fotograf: Reuters]

Dün mahkemeye sunulan belgeye göre Trump'ın hukuk ekibi, 2024 başkanlık yarışı sırasında yapılacak bir kovuşturmanın "olağanüstü doğasını" gerekçe göstererek, ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon'dan gizli belgeler davasının süresiz ertelenmesini talep etti.

Eski ABD Başkanı'nın avukatlarının mahkemeye sunduğu 12 sayfalık belgede, savcılık makamının, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olma çabalarını engellemek istediği iddia edildi.

Mahkeme belgesinde, "Trump, ABD Başkanlığı için yarışıyor ve şu anda muhtemelen Cumhuriyetçi Partinin adayı. Bu taahhüt, muazzam miktarda zaman ve enerji demek ve bu çaba 5 Kasım 2024'teki seçimlere kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

"Böyle bir hazırlık, önemli planlama ve zaman gerektirir, bu da mevcut programı savunulamaz hale getirir" ifadesine yer verilen belgede, ABD hükümetinin davaya "üstünkörü" yaklaştığı savunuldu.

Dosyada, "Mahkeme şimdi, kendisi de ABD Başkanlığı için önde gelen bir aday olan baş siyasi rakibine karşı, görevdeki bir Başkanın idaresi tarafından ileri sürülen bir kovuşturmaya başkanlık ediyor." ifadesi kullanıldı.

Trump suçlamaları reddetmişti

Donald Trump, 13 Haziran'da Miami'deki federal mahkemede, 2021'de görevden ayrıldıktan sonra gizli ulusal güvenlik belgelerini yasa dışı şekilde sakladığı ve federal hükümet yetkililerine belgeleri vermemeye çalıştığı suçlamalarını reddetmişti.

Trump'ın başkanlığı döneminde göreve atanan Yargıç Aileen Cannon, söz konusu dava için daha önce ağustosta ilk duruşma tarihi belirlemişti.

Adalet Bakanlığı savcıları daha önce Cannon'dan, her iki tarafın da hazırlanmalarına daha fazla zaman tanımak amacıyla önerilen 14 Ağustos'taki duruşma tarihinin 11 Aralık'a ertelemesini talep etmişti.

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