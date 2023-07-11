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Dünya
AA 11.07.2023 22:56

BM: Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995’te işlenen soykırımıyla ilgili, "Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı" dedi.

BM: Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı
[Fotograf: AA]

Sözcü Dujarric, günlük basın toplantısında Srebrenitsa soykırımının 28. yılına ilişkin konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kurbanların yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter inkar, meşru kılma çabaları ve suçları küçümse girişimlerini şiddetle kınayarak, siyasi liderlere bunları yapmama ve savaş suçlularını yüceltmeme çağrısında bulunuyor" ifadelerin kullandı.

Dujarric, Guterres'in Bosna Hersek halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve tazminat alımını desteklediğini aktararak, "Dünya ve BM, 28 yıl önce Srebrenitsa halkını ortada bıraktı" şeklinde konuştu.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü ve katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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Birleşmiş Milletler Bosna Hersek
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