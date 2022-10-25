Biden, Beyaz Saray'da 5'inci kez COVID-19 aşısı yaptırdı.

Halihazırda COVID-19'a karşı destek aşılarını yaptıranların sayısının yeterli olmadığını işaret eden Biden, "Bu durumu değiştirmeliyiz. Aşınızı bir an önce olun" çağrısında bulundu.

Yaklaşan kış aylarına işaret ederek bu dönemde grip virüsü gibi virüslerin de çoğaldığını belirten Biden, COVID-19 geçirmenin daha da riskli bir hale gelebileceğini kaydetti.

ABD'de kış aylarında COVID-19 vakalarının artmasından endişe ediliyor

ABD'de sağlık makamları, kış aylarında COVID-19'un daha güçlü bir varyantının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan, 2020'den sonra ilk kez COVID-19 önlemlerinin alınmadığı göz önüne alındığında bu kış aylarında daha çok vakanın da ortaya çıkabileceği ve bunun grip salgınıyla çakışabileceği de belirtiliyor.