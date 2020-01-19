Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Libya Konferansı bugün başkent Berlin'de düzenlenecek.

Başbakanlık binasına çıkan yollar trafiğe kapatıldı

Konferansın düzenleneceği Başbakanlık binasına çıkan yollar ile Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünün bulunduğu bölgedeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımı nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.

Diğer eyaletlerden de yapılan takviyelerle konferansın güvenliğini 4 bin polis sağlıyor.

Konferansı takip edecek muhabirler de Başbakanlığa yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Federal Basın ve Enformasyon Dairesinde güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle konferansın yapılacağı Başbakanlık binasına götürülecek.

Hava sahasına kısmi uçuş yasağı getirildi

Başbakanlık binasının yanından geçen Spree Nehri'nde gemilerin geçişine konferans süresince izin verilmezken, hava sahasına da kısmi uçuş yasağı getirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, model uçaklar ve insansız hava araçları dahil tüm uçuşların Alman Hava Güvenlik Dairesinin belirlediği bölgede yasaklandığı belirtildi.

Berlin Tegel ve Berlin Schönefeld havalimanlarındaki yolcu ve kargo uçuşlarının bu yasaktan etkilenmeyeceği aktarıldı.

Dalgıçlar da sabah saatlerinde Spree Nehri'nde arama yaptı.

Bölge termal kameralarla izlenecek

Federal polis, termal kameralarla donatılmış helikopterlerle Başbakanlık binasının bulunduğu bölgedeki güvenlik durumunu izleyecek.

Konferansa katılanların geçtikleri güzergahlar ve konakladıkları otellerde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Berlin polisi, konferansın yanı sıra kentte düzenlenecek Yeşil Hafta Fuarı ve Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Hertha Berlin-Bayern Münih futbol karşılaşmasından dolayı gün boyunca kent trafiğinde aksamalar yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Kaynak: AA