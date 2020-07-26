Merkez tren istasyonu (Gare Centrale) önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları, Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde soydaşlarına yaptığı baskı, zulüm ve katliamları 11. yıl dönümünde protesto etti.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 300 kişi, "Uygurlara özgürlük", "soykırımı durdurun", ''toplama kamplarını kapatın'' yazılı pankartlar açtı.

Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkünün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

[Fotoğraf: AA]

Belçika Uygurlar Derneği Başkanı Abdulmuttalip Omerov, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Doğu Türkistan'da 11 sene önce yaşananlar adeta bir katliamdır. Acımızı içimize gömüyoruz. Mücadelemiz amacına ulaşana, katliamlar ve baskılar bitene kadar protestolara devam edeceğiz. 11 sene önce sözde Çin medyasına göre 197 kişi yaşamını yitirdi, 1680 kişi ise yaralandı. Bizim edindiğimiz bilgilere göre ise 1000 kişi şehit oldu. 4 binden fazla kişi ise yaralandı. Bu korkunç Çin katliamını Uygur Türkleri olarak yaptığımız protestolar ile dünyaya hatırlatıyoruz."