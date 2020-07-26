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Suudi Arabistan'da 30 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 30 artışla 2 bin 733'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 733'e ulaştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da bin 968 artarak 266 bin 941'e çıktı.
Suudi Arabistan'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 220 bin 323 oldu.
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