Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11-17 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı önceki haftaya kıyasla yüzde 68 artarak 8 bin 975 oldu.

Nüfusa göre ölüm oranında dünyada üçüncü sırada bulunan Belçika'da bugüne kadar kaydedilen toplam COVID-19 vaka sayısı da 240 bin 159'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 489'a yükseldi. 11,4 milyon nüfuslu ülkede her gün 30'dan fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hastanelerdeki doluluk ise artmaya devam ediyor. Belçika genelinde 2 bin 969 kişi hastanelerde bulunuyor. Bu kişilerin 486'sı yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Belçika hastanelerinde yaklaşık 2 bin yoğun bakım yatağı olduğu belirtiliyor.

Okullar açık kalacak

Öte yandan Belçika genelindeki okullarda sarıdan "turuncu kod" uygulamasına geçildi. Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sendikalar, okul aile birliklerini bir araya getiren toplantı sonucuna göre tüm okullar açık kalmaya devam edecek ancak okul binalarında hijyen uygulamaları artırılacak.

Tüm binalarda herkesin maske kullanması gerekecek. Gerekli şartlarda uzaktan eğitim uygulamasına geçilebilecek. Ancak bunun için çok sayıda öğretmenin hastalanması gibi durumlar göz önünde bulundurulacak. Uzaktan eğitimin de mümkün olduğunca kısa tutulması, haftanın belli günleriyle sınırlandırılması istenecek.

Belçika'da öğrenciler için kasım başında bir haftalık tatil bulunuyor. Daha önce tatilin süresinin bir haftadan 10 güne çıkarılması kararlaştırılmıştı.

Artan vaka sayıları beraberinde daha sıkı tedbirleri getirmişti. Bu hafta başında Belçika genelinde gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı başlamış, restoranlar, kafeler ve barlar 1 ay için kapatılmıştı.

Laboratuvarlardaki yoğunluk nedeniyle COVID-19 test politikasında da değişikliği gidilmişti. Belçika'da bundan böyle semptom göstermeyenlere test uygulanmayacağı açıklanmış, karantina süresi 7 günden 10 güne çıkarılmıştı.

Ülkeye "kırmızı bölge" olarak adlandırılan riskli ülkelerden gelenler ve Kovid-19 hastasıyla temasta bulunanlar test yaptırıyor ve karantinaya giriyordu.