Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 667 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 418'e, vaka sayısı da 438 bin 265'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 369 bin 10'a ulaştı.