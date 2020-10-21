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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 418'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 418'e ulaştı.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 667 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 418'e, vaka sayısı da 438 bin 265'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 369 bin 10'a ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:17
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