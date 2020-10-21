Burundi Yüksek Adalet Mahkemesi, Ekim 1993'te öldürülen ve demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Melchior Ndadaye'nin suikast davasında gıyaben yargılanan eski cumhurbaşkanı Pierre Buyoya ve diğer 18 sanık ile ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Ndadaye suikastinde suçlu bulunan Buyoya ve diğer 18 sanığı hapse mahkum etti.

Buyoya ömür boyu hapse mahkum edilirken, aralarında eski cumhurbaşkanı yardımcıları Alphonse Kadege ve Busokoza Bernard gibi yöneticiler de 20'şer yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Mahkeme ayrıca, toplu olarak 103 milyar Burundi frangı (yaklaşık 430 milyon TL) para cezası verdi.

Ndadaye suikastı

1962'de Belçika'dan bağımsızlığını kazanan Burundi'de, bu tarihten sonra çoğunluk Hutu etnik grubu ile azınlık Tutsiler arasında gerginlikler yaşandı.

Hutu kökenli Ndadaye, seçimleri kazandıktan 4 ay sonra, bazı bakanlarıyla birlikte Tutsi askerler tarafından düzenlenen bir pusuda öldürüdü.

Suikast nedeniyle birkaç düşük rütbeli yetkili tutuklandı.

Cinayetler, suikastlar ve ardından gelen siyasi kargaşa, 2006'ya kadar süren bir iç savaşa yol açtı.

Bu etnik çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti.