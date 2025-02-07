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Dünya
AA 07.02.2025 11:37

Belçika'da De Wever'in liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı

Belçika'da yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından Yeni Flaman İttifakının (N-VA) Başkanı Bart De Wever liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti güvenoyu alarak görevine resmen başladı.

Belçika'da De Wever'in liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı

Ülkede 9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerin ardından 3 Şubat'ta üzerinde uzlaşılan koalisyon hükümeti, milletvekillerinden 81'inin onayıyla güvenoyu aldı.

Oylama öncesindeki oturum ise yaklaşık 40 saat sürdü. Çetin tartışmaların ardından geçilen oylamada, 66 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.

Liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" ile seçimin galibi De Wever liderliğindeki N-VA arasındaki koalisyon görüşmeleri de 237 gün sürmüştü.

Siyasi yelpazenin farklı eğilimlerini temsil eden partiler arasındaki görüşmeler De Wever'in ülkenin bütçe açığı nedeniyle uygulamak istediği kemer sıkma politikaları çerçevesinde yürütülmüş ve birkaç kez tıkanmıştı.

Hükümet, alacağı muhtemel yeni ekonomik tedbirler nedeniyle henüz kurulmadan çok kez protesto edilmişti.

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