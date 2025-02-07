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Dünya
AA 07.02.2025 10:45

ABD'de, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan binlerce personelin işine son verilebileceği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nda (HHS) çalışan binlerce personelin işten çıkarılması için bir kararname üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

ABD'de, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan binlerce personelin işine son verilebileceği iddia edildi

Wall Street Journal'da (WSJ), konuya dair bilgisi olan kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na ilişkin iddiaları haberleştirildi.

İddialarda Trump yönetiminin, binlerce Sağlık Bakanlığı personelinin işine son verecek bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.

Gelecek hafta çıkarılabileceği söylenen kararnamenin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yanı sıra, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) personelini de etkileyeceği ileri sürüldü.

Söz konusu kararnamenin ayrıntılarının kesinleşmediği ifade edilirken, yönetimin kararnameden vazgeçebileceği de aktarıldı.

Öte yandan Beyaz Saray dün, HHS'ye ilişkin bir kararname çıkacağı iddialarını reddetmişti.

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