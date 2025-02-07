Soykırımcı İsrail, Cenin'de çok sayıda binayı havaya uçurdu

Gazze'de 19 Ocak Pazar günü ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyine saldırı başlatan İsrail ordusu, Cenin kenti, Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim ve Tubas kentlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kentleri kuşatan ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına alan İsrail ordusu, bölgedeki evleri yıkıyor, ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor ve Filistinlilere ait mülkleri askeri kışlaya dönüştürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda çok sayıda binayı havaya uçurdu. Tanıklar, sabahın ilk saatlerinde çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun kampın çevresine askeri takviye gönderdiği kaydedildi.

Tulkerim

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'e taşıyan İsrail ordusunun kente yönelik kuşatması 12 gündür devam ediyor.

Kentteki altyapıyı tahrip eden İsrail güçleri, Filistinlilere ait dükkanları ve konutları da yıkıyor. Çok sayıda ailenin göç etmek zorunda kaldığı Tulkerim'de Filistinlilere ait evler askeri amaçlarla kullanılmaya başlandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na askeri takviye yapan İsrail, Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi'ni abluka altına aldı.

Ayrıca İsrail güçleri, hastanenin bitişiğinde yer alan Adeviye Ticaret Merkezini gözlem noktası yaptı ve askeri kışlaya çevirdi.

Mülteci kampı yakınındaki "El-Burhan" apartmanında yaşayan Filistinlileri silah zoruyla tahliye eden İsrail askerleri, burayı da askeri kışlaya dönüştürdü.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil de yayımladığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle kampta yaşayanların yüzde 85'inin yerinden edildiğini duyurdu.

Tubas

Tubas kentinin El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine yönelik saldırılar da 6 gündür aralıksız sürüyor.

Görgü tanıkları, Tamun beldesinde Filistinlilere ait evlerde baskın ve aramalar gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail ordusunun dronlarla beldenin çeşitli yerlerini bombaladığını aktaran tanıklar, saldırılarda herhangi bir can kaybı olduğuna dair bilgi vermedi.

Bölge sakinlerinin çok uzun saatler elektrik kesintileri yaşadığı, gıda malzemelerinin azaldığı ve beldede çok sayıda Filistinlinin her gün sorgulandığı veya gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'e ait buldozerlerin El-Faria Mülteci Kampı'nda da altyapıyı tahrip etmesi sonucu çok sayıda evde elektrik ve su kesintileri yaşandı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Tamun ve El-Faria Mülteci Kampı'nda da Filistinlilere ait evleri zorla boşaltarak askeri kışlaya çevirdiğini söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti.

Tulkerim'de de İsrail saldırıları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.