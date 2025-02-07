Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı katil Netanyahu'yu memnun etti

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamayla, UCM'ye yaptırım öngören kararnameyi imzalaması nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

İsrail Başbakanı, UCM'nin "ABD'ye karşı bir eylem denemesi olarak İsrail'e karşı acımasız bir kampanya başlattığını" iddia etti.

Netanyahu, Trump'ın UCM'ye yaptırım kararının "İsrail ve ABD'nin egemenliğinin yanı sıra her iki ülkenin askerlerini koruduğunu" savundu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Trump, Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.