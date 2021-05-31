Geleceğin evleri bilgisayar yazıcılarından mı çıkacak? Belçika'daki bir proje ile bu soruya yanıt arandı.

Ortaya, 3 boyutlu yazıcı ile yapılan dünyanın ilk tek parça beton evi çıktı. Hazırlık kısmı aylar süren binanın inşaatı, 3 haftada tamamlandı.

İki katlı 90 metrekarelik konutu inşa etmek için, Avrupa'nın en büyük beton 3 boyutlu yazıcısı kullanıldı.

Çevre dostu proje

Aynı yazıcı üzerinde şimdi mimarlık ve inşaat bölümlerinden öğrenciler çalışıyor. Amaç inşaat sektörü için yeni ve sürdürülebilir bina çözümleri geliştirmek.

Proje kapsamında, normal şartlarda inşa edilmiş bir binadan yüzde 60 daha az malzeme kullanıldı. İki katlı binanın toplam bütçesi ise 1 milyon 600 milyon Euro.

Bütçenin yüzde 40'ı Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.