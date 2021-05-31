Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde çalışmaları hızlandırdı.

Alt yapı çalışmaları ile bölgede demir yolları ve otoyolları yeniden imar ediliyor.

Bu süreçte Azerbaycan’ın en büyük destekçisi Türkiye.

"Karabağ'ın inşası için Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın arkasında"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karabağ’a gitti, çalışmaları bizzat yerinde gözlemledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, "Horadiz Ağbend yol şantiyesindeyiz şu anda. Burada hem karayolu hem de demir yolu olmak üzere çok büyük bir çalışma var. Alternatif diğer yolların da çalışmaları başladı. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan’a Dağlık Karabağ’ın inşasında da hem mühendislik açısından hem de teknoloji açısından Türkiye bütün gücüyle arkasında" dedi.

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Azerbaycanlı mevkidaşı Reşat Nabiyev ile birlikte Şuşa Otoyolu'nun şantiyesine gitti.

"Her zaman Azerbaycan'ın yanındayız"

Türkiye'nin, bölgenin kalkındırılması konusunda da her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğu mesajını veren Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Biz de bölgenin imar ile ilgili yapabileceğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda onları vermek için buralardayız. İnşallah Karabağ’ın inşasında bizim de ne kadar emeğimiz olursa bu bizi memnun edecektir.“

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nabiyev de Türkiye’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.