Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: MSB
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, koordineli operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordineli operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz." denildi.
Daha önce TSK ve MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Irak'ta etkisiz hale getirilmişti.
2'si sözde üst düzey 4 teröristin Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirilme görüntüleri paylaşılmıştı.
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 13:00
- 12:42
- 12:47
- 13:01
- 13:02
Sıradaki Haber
Çavuşoğlu'ndan Atina'ya kritik ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz