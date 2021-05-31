Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, koordineli operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordineli operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz." denildi.

Daha önce TSK ve MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Irak'ta etkisiz hale getirilmişti.

2'si sözde üst düzey 4 teröristin Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirilme görüntüleri paylaşılmıştı.